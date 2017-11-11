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Дальнее зарубежье 11.11.2017 11:32

Министры торговли 11 стран ТТП подтвердили намерение развивать партнерство

Министры торговли 11 государств, участвующих в построении Транстихоокеанского партнерства (ТТП), выразили готовность продолжать переговоры о создании этого объединения, передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Мы достигли договоренности по ряду ключевых вопросов (по созданию ТТП - ИФ)", - приводит АП выдержки из заявления министра торговли Вьетнама Чан Таун Аня.

В свою очередь, как заявил министр торговли и промышленности Японии Тосимицу Мотэги, для построения ТТП все еще предстоит проделать много работы.

Переговоры по вопросу судьбы ТТП прошли "на полях" саммита АТЭС в Дананге.

Транстихоокеанское партнерство было учреждено в октябре 2015 года и объединило 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона с населением в 800 млн человек, которые обеспечивают 40% мирового ВВП. Соответствующее соглашение после семилетних переговоров было подписано в феврале 2016 года.

В январе 2017 года президент США Дональд Трамп принял решение о выходе своей страны из этого договора.

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Тэги: ВЬЕТНАМ, ТТП, СТРАНЫ, ДОГОВОРЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]