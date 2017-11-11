Министры торговли 11 стран ТТП подтвердили намерение развивать партнерство

Министры торговли 11 государств, участвующих в построении Транстихоокеанского партнерства (ТТП), выразили готовность продолжать переговоры о создании этого объединения, передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Мы достигли договоренности по ряду ключевых вопросов (по созданию ТТП - ИФ)", - приводит АП выдержки из заявления министра торговли Вьетнама Чан Таун Аня.

В свою очередь, как заявил министр торговли и промышленности Японии Тосимицу Мотэги, для построения ТТП все еще предстоит проделать много работы.

Переговоры по вопросу судьбы ТТП прошли "на полях" саммита АТЭС в Дананге.

Транстихоокеанское партнерство было учреждено в октябре 2015 года и объединило 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона с населением в 800 млн человек, которые обеспечивают 40% мирового ВВП. Соответствующее соглашение после семилетних переговоров было подписано в феврале 2016 года.

В январе 2017 года президент США Дональд Трамп принял решение о выходе своей страны из этого договора.