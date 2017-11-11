ЦБ РФ проводит анализ стрессовых сценариев возможного ужесточения санкций в отношении России

Банк России проводит анализ стрессовых сценариев возможного ужесточения антироссийских санкций, говорится в обновленном проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2018-2020 годы, опубликованном на сайте ЦБ.
Очередную версию этого документа одобрил совет директоров Банка России 10 ноября.
"Учитывая заявления международных партнеров о возможности дальнейшего ужесточения финансовых санкций в отношении России, Банк России проводит анализ стрессовых сценариев для оценки возможных эффектов и способности адаптации к ним финансового сектора", - отмечает ЦБ.
Результаты этих стресс-тестов регулятор публикует в специальном обзоре финансовой стабильности и обзоре рисков финансовых рынков.
Банк России предполагает сохранение международных финансовых санкций в течение 2018-2020 годов. "Их сдерживающее влияние продолжит ослабевать с учетом уже произошедшей адаптации к ним российских реального и финансового секторов. Вместе с тем в этих условиях большое значение должны иметь внутренние источники развития, в том числе усиление механизмов перераспределения финансовыми институтами имеющихся долгосрочных внутренних ресурсов", - подчеркивает регулятор.
Сам ЦБ намерен продолжить уделять большое внимание повышению устойчивости банковского и финансового секторов и развитию национальной платежной системы.
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