Суд заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств - адвокат

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств, сообщила в субботу "Интерфаксу" его адвокат Марина Русакова.
"Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября", - сообщила она.
Т.Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. Он объявлен в международный розыск.
По словам адвоката, Т.Исмаилов вину не признает.
Как пояснила М.Русакова, предпринимателю вменяется организация двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва.
По делу ранее были арестованы брат Т.Исмаилова Рафик, а также предполагаемый соучастник преступления Мехман Керимов.
"Керимов пошёл на сделку со следствием и оговорил Тельмана Исмаилова", - сказала она.
Адвокат подчеркнула, что никакими другими доказательствами, кроме оговора, следствие не располагает.
Кроме того, ни она, ни Т. Исмаилов не были вызваны следствием для предъявления ему обвинения, а также не были уведомлены о судебном заседании по избранию меры пресечения.
"Т.Исмаилов никогда не скрывался, но его никто никуда не вызывал, мы ничего не знали. Даже в суде присутствовал адвокат по назначению", - сказала М.Русакова.
В сентябре Следственный комитет в рамках расследования дела об убийстве провёл обыски по 12 адресам Т.Исмаилова.
После закрытия несколько лет назад Черкизовского рынка на востоке Москвы бизнес некогда успешного предпринимателя Т.Исмаилова пошел на спад. По сообщениям СМИ, основные его активы арестованы по требованию кредиторов, которым он задолжал значительные суммы.
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