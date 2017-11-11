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Это интересно 11.11.2017 13:49

Члены семьи Шеварднадзе сожалеют, что в экспозиции фрагмента Берлинской стены, установленного в Тбилиси, не нашлось места для экс-главы МИД СССР

Внуки семьи экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе направили открытое письмо послу Германии Хайке Пайч, в котором выразили сожаление об отсутствии их деда в открытой на этой неделе в Тбилиси выставочной экспозиции фрагмента Берлинской стены.

"Мы верим, что допущенная при организации выставки ошибка будет исправлена", - говорится в письме членов семьи Э.Шеварднадзе.

В минувший четверг в Тбилиси на площади Европы был установлен фрагмент Берлинской стены, подаренный германским правительством грузинскому народу.

При открытии мемориала премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратил внимание, что среди многочисленных фотографий не нашлось места для фотографии Э.Шеварднадзе. Премьер назвал это обстоятельство "аномальным и несправедливым".

Под договором о воссоединении Германии от 12 сентября 1990 года, названным "Договором 2+4", наряду с подписями представителей ГДР и ФРГ, а также Франции, США, Великобритании и СССР стоит подпись тогдашнего министра иностранных дел СССР Э.Шеварднадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКСПОЗИЦИЯ, ШЕВАРНАДЗЕ, НЕДОВОЛЬСТВО

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]