Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в РФ рыбы и морепродуктов с двух белорусских предприятий

Россельхознадзор с 14 ноября 2017 года вводит временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию рыбы и морепродуктов с предприятий ОДО "Витебскрыба" и ОАО "Белрыба", говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
"По результатам межведомственного взаимодействия по выявлению незаконных каналов поставок товаров, отгружаемых с территории Республики Беларусь, выявлено, что в июле-августе 2017 года на территорию Рязанской области был осуществлен незаконный ввоз замороженной рыбы происхождением Норвегии, Финляндии, Великобритании под видом "рыбы слабосоленой мороженой" происхождения Республики Беларусь", - проинформировали в Россельхознадзоре.
В результате проверки "обнаружена замороженная, сырая, неразделанная мойва, салака и скумбрия, которая не подвергалась никакой обработке, в том числе посолу, на территории Республики Беларусь, согласно результатам лабораторных исследований, проведенных в ЭКС Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России".
"Следовательно, странами происхождения ввезенного товара является Норвегия, Финляндия, Великобритания, которые входят в перечень стран, в отношении которых введены ограничения на поставки отдельных видов товаров", - констатировали российские эксперты.
"В этой связи Россельхознадзор с 14 ноября 2017 года вводит временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию рыбы и морепродуктов с предприятий ОДО "Витебскрыба" и ОАО "Белрыба". По этому вопросу направлены письма в правоохранительные органы и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
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