Подозреваемый по делу об обрушении дома в Ижевске намеренно отсоединил шланг газовой плиты от сети в квартире - источник

Подозреваемый по делу об обрушении дома в Ижевске Александр Копытов умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По версии следствия, он умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире и скрылся", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, есть сведения, что он "решил умышленно совершить убийство жильцов общеопасным способом и уничтожить их имущество".