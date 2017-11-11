Россия и КНР в торговле в ближайшие годы преодолеют планку в $100 млрд - Путин

Президент России Владимир Путин уверен в преодолении планки в $100 млрд в торговле с Китаем в ближайшие годы.

"Свыше $60 млрд (ежегодного торгового - ИФ) оборота, это еще после падения. Мы, безусловно, достигнем той планки, которую хотели. Если сохраним темпы, которые сейчас набираем, на $100 млрд, конечно, в ближайшие годы выйдем", - сказал В.Путин в субботу на пресс-конференции, говоря о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита АТЭС.

"У нас много планов в сфере энергетики - и атомной энергетики, и углеводородной. Я не буду все повторять эти проекты, чтобы время не терять. Это все известно", - продолжил В.Путин.

Также, по его словам, есть хорошие перспективы в области освоения космического пространства, в том числе работа по дальнему космосу. "Авиация, широкофюзеляжный самолет - мы уже создали проектную организацию, и даже есть уже название этого самолета", - напомнил В.Путин.

В вертолетостроении планируется к производству тяжелый вертолет, добавил президент России.

Кроме того, В.Путин рассказал о встрече с китайским коллегой тет-а-тет. На ней Си Цзиньпин подробно проинформировал о ходе съезда Компартии и рассказал о том, какие планы Китай ставит перед собой с точки зрения развития на среднесрочную прспективу. Это, по словам российского президента, важно понимать и для России, так как китайская экономика в ближайшие годы займет первое место в мире при имеющихся сейчас темпах роста в 6% с лишним в год.

"Нам, конечно, нужно понимать, как мы будем корректировать свою работу с Китаем, имея в виду и наши планы развития ЕврАзЭС и состыковку этих планов с планами Китая по "Шелковому пути" и по их стратегии развития отношений с соседями", - сказал В.Путин.