В Каспии пропали два рыбака

В Пираллахинском районе города Баку пропали два рыбака

Как сообщили Интерфакс-Азербайджан в МЧС Азербайджана, в субботу утром с целью ловли рыбы граждане Гусейнзаде фикрет Хикмет оглу и Гурбанов Сехран Гюлбала оглу на лодке вышли в открытое море.

«По сообщению близких родственников их лодка в перевернутом состоянии была обнаружена в море. Сами рыбаки не обнаружены»,- сказали в МЧС.

Центр управления кризисными ситуациями оповестил все соответствующие органы.

Б.Рустамбеков