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Происшествия 11.11.2017 15:35

В Каспии пропали два рыбака

В Пираллахинском районе города Баку пропали два рыбака

Как сообщили Интерфакс-Азербайджан в МЧС Азербайджана, в субботу утром с целью ловли рыбы граждане Гусейнзаде фикрет Хикмет оглу и Гурбанов Сехран Гюлбала оглу на лодке вышли в открытое море.

«По сообщению близких родственников их лодка в перевернутом состоянии была обнаружена в море. Сами рыбаки не обнаружены»,- сказали в МЧС.

Центр управления кризисными ситуациями оповестил все соответствующие органы.

Б.Рустамбеков

Как сообщили Интерфакс-Азербайджан в МЧС Азербайджана, в субботу утром с целью ловли рыбы граждане Гусейнзаде фикрет Хикмет оглу и Гурбанов Сехран Гюлбала оглу на лодке вышли в открытое море.

«По сообщению близких родственников их лодка в перевернутом состоянии была обнаружена в море. Сами рыбаки не обнаружены»,- сказали в МЧС.

Центр управления кризисными ситуациями оповестил все соответствующие органы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЧС, РЫБАКИ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]