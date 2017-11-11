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Дальнее зарубежье 11.11.2017 16:30

Боевики в Сирии могут изготавливать химоружие, заявляют в Минобороны РФ

Террористы в Сирии умеют производить химическое оружие кустарным способом, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

По его словам, на недавней выставке в парке Минобороны РФ "Патриот" было продемонстрировано оборудование, которое использовалось террористами в Сирии для изготовления боевых отравляющих веществ.

"В части того, что боевики в Сирии изготавливают химическое оружие - мы показали в ответ на доводы наших американских коллег, что нельзя приготовить", - сообщил И.Кириллов.

"Мы показали, каким образом приготавливались химические вещества на выставке в "Патриоте" в сирийской экспозиции - в простой бетономешалке с небольшим циклом спокойно можно изготовить отравляющие вещества", - сказал генерал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]