Боевики в Сирии могут изготавливать химоружие, заявляют в Минобороны РФ

Террористы в Сирии умеют производить химическое оружие кустарным способом, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

По его словам, на недавней выставке в парке Минобороны РФ "Патриот" было продемонстрировано оборудование, которое использовалось террористами в Сирии для изготовления боевых отравляющих веществ.

"В части того, что боевики в Сирии изготавливают химическое оружие - мы показали в ответ на доводы наших американских коллег, что нельзя приготовить", - сообщил И.Кириллов.

"Мы показали, каким образом приготавливались химические вещества на выставке в "Патриоте" в сирийской экспозиции - в простой бетономешалке с небольшим циклом спокойно можно изготовить отравляющие вещества", - сказал генерал.