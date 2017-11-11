Боевики в Сирии могут изготавливать химоружие, заявляют в Минобороны РФ

Террористы в Сирии умеют производить химическое оружие кустарным способом, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов.
По его словам, на недавней выставке в парке Минобороны РФ "Патриот" было продемонстрировано оборудование, которое использовалось террористами в Сирии для изготовления боевых отравляющих веществ.
"В части того, что боевики в Сирии изготавливают химическое оружие - мы показали в ответ на доводы наших американских коллег, что нельзя приготовить", - сообщил И.Кириллов.
"Мы показали, каким образом приготавливались химические вещества на выставке в "Патриоте" в сирийской экспозиции - в простой бетономешалке с небольшим циклом спокойно можно изготовить отравляющие вещества", - сказал генерал.
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