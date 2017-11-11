МИД КНДР: Трамп приближает ядерную войну на Корейском полуострове

Президент США Дональд Трамп своими высказываниями провоцирует начало ядерной войны на Корейском полуострове, говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном в субботу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"В ходе своего азиатского турне Д.Трамп показал истинную натуру разрушителя мира и стабильности", - отметили в северокорейском внешнеполитическом ведомстве.
"Д.Трамп приближает ядерную войну на Корейском полуострове", - заявили в МИД КНДР.
Ранее в субботу Д.Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом предпринять больше усилий для решения кризиса на Корейском полуострове.
В частности, президент США заявил западным журналистам, что Москва "обладает большим влиянием" на ход разрешения конфликта с Северной Кореей. Д.Трамп также призвал Си Цзиньпина оказать воздействие на Пхеньян, назвав главу КНР "хорошим человеком, который хотел бы действовать правильно" в отношении Северной Кореи.
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