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Дальнее зарубежье 11.11.2017 17:05

МИД КНДР: Трамп приближает ядерную войну на Корейском полуострове

Президент США Дональд Трамп своими высказываниями провоцирует начало ядерной войны на Корейском полуострове, говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном в субботу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"В ходе своего азиатского турне Д.Трамп показал истинную натуру разрушителя мира и стабильности", - отметили в северокорейском внешнеполитическом ведомстве.

"Д.Трамп приближает ядерную войну на Корейском полуострове", - заявили в МИД КНДР.

Ранее в субботу Д.Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом предпринять больше усилий для решения кризиса на Корейском полуострове.

В частности, президент США заявил западным журналистам, что Москва "обладает большим влиянием" на ход разрешения конфликта с Северной Кореей. Д.Трамп также призвал Си Цзиньпина оказать воздействие на Пхеньян, назвав главу КНР "хорошим человеком, который хотел бы действовать правильно" в отношении Северной Кореи.

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Тэги: КНДР, США, КОНФЛИКТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]