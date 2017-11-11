Пожар на бельгийском предприятии остановил автомобильное движение на участке кольцевой дороги Брюсселя

Автомобильное движение по кольцевой дороге Брюсселя в районе столичной коммуны Андерлехт закрыто в субботу из-за пожара на предприятии Engie Electrabel в примыкающем к городу пригороде Дрогенбос.

Жителей Андерлехта и соседней коммуны Юккль, где расположен корпункт "Интерфакса", полиция призывает плотно закрывать окна и двери, а автомобилистов - отключать вентиляцию.

Поступили жалобы, что запах гари ощущается в радиусе примерно двух километров.

Как сообщил телеканал RTBF со ссылкой на бургомистра Дрогенбоса, на предприятии воспламенились литиевые аккумуляторы.

О возможных пострадавших в этом происшествии пока не сообщается.

Близлежащие коммуны намерены ввести в действие планы чрезвычайных ситуаций.