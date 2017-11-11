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Дальнее зарубежье 11.11.2017 18:30

Пожар на бельгийском предприятии остановил автомобильное движение на участке кольцевой дороги Брюсселя

Автомобильное движение по кольцевой дороге Брюсселя в районе столичной коммуны Андерлехт закрыто в субботу из-за пожара на предприятии Engie Electrabel в примыкающем к городу пригороде Дрогенбос.

Жителей Андерлехта и соседней коммуны Юккль, где расположен корпункт "Интерфакса", полиция призывает плотно закрывать окна и двери, а автомобилистов - отключать вентиляцию.

Поступили жалобы, что запах гари ощущается в радиусе примерно двух километров.

Как сообщил телеканал RTBF со ссылкой на бургомистра Дрогенбоса, на предприятии воспламенились литиевые аккумуляторы.

О возможных пострадавших в этом происшествии пока не сообщается.

Близлежащие коммуны намерены ввести в действие планы чрезвычайных ситуаций.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПОЖАР, АВТОТРАНСПОРТ, ДОРОГА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]