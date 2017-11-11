Минобороны РФ сообщило об обновлении на треть контингента базы в Армении

Минобороны России проводит плановую ротацию военнослужащих на базе в Армении, сообщил в субботу сайт военного ведомства РФ.

"На российской военной базе в Армении в рамках плановой замены увольняемых военнослужащих на военнослужащих из учебных центров и окружных воинских частей личный состав обновлен уже более чем на 30%", - сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в текущем году на базе заменят более 1,5 тыс. солдат и сержантов, проходящих службу по призыву.

"Ротация военнослужащих из Армении проводится специально выделенными самолетами гражданской авиации из основных крупных международных аэропортов городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара", - отметили в Минобороны.

В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.