Минобороны РФ сообщило об обновлении на треть контингента базы в Армении

Минобороны России проводит плановую ротацию военнослужащих на базе в Армении, сообщил в субботу сайт военного ведомства РФ.
"На российской военной базе в Армении в рамках плановой замены увольняемых военнослужащих на военнослужащих из учебных центров и окружных воинских частей личный состав обновлен уже более чем на 30%", - сообщили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, в текущем году на базе заменят более 1,5 тыс. солдат и сержантов, проходящих службу по призыву.
"Ротация военнослужащих из Армении проводится специально выделенными самолетами гражданской авиации из основных крупных международных аэропортов городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара", - отметили в Минобороны.
В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.
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