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СНГ 11.11.2017 18:00

Минобороны РФ сообщило об обновлении на треть контингента базы в Армении

Минобороны России проводит плановую ротацию военнослужащих на базе в Армении, сообщил в субботу сайт военного ведомства РФ.

"На российской военной базе в Армении в рамках плановой замены увольняемых военнослужащих на военнослужащих из учебных центров и окружных воинских частей личный состав обновлен уже более чем на 30%", - сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в текущем году на базе заменят более 1,5 тыс. солдат и сержантов, проходящих службу по призыву.

"Ротация военнослужащих из Армении проводится специально выделенными самолетами гражданской авиации из основных крупных международных аэропортов городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара", - отметили в Минобороны.

В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВОЕНБАЗА, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]