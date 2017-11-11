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Дальнее зарубежье 11.11.2017 19:30

Бельгийское государство намерено предъявить иск террористу Абдесламу на 143 тыс. евро

Иск на предварительную сумму в 143 тыс. евро бельгийское государство собирается предъявить единственному оставшемуся в живых участнику терактов в Париже 13 ноября 2015 года Салаху Абдесламу, сообщил в субботу сайт RTL Info.

Эта сумма, по мнению адвоката, представляющего интересы государства, соответствует размеру необходимой компенсации в связи с ранениями, причиненными четырем бельгийским полицейским во время перестрелки 15 марта в брюссельской коммуне Форе.

Иск будет представлен суду в Брюсселе в декабре, когда начнется бельгийская часть процесса по делу С.Абдеслама и его сообщника Софиана Айари.

Государство потребует возмещения материального ущерба и медицинских расходов. У самих полицейских остается еще возможность предъявить иск за моральный ущерб.

Юристы уточняют, что в связи с возможностью новых претензий сумму в 143 тыс. евро надо рассматривать как предварительную. Возможно ее увеличение.

Перестрелка, которую устроил вместе со своим сообщником скрывавшийся в Брюсселе после парижского теракта С.Абдеслам, позволила ему в тот день избежать ареста. Он был задержан три дня спустя после полицейской операции 18 марта в столичной коммуне Моленбек.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИСТ, ИСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]