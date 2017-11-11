Обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске привезли в суд

Обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске Александра Копытова привезли в Октябрьский районный суд для определения меры пресечения, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с места событий.

Как сообщалось ранее, в отношении задержанного в Ижевске А.Копытова возбуждено дело по статье об убийстве; у следствия имеются сомнения в его психическом здоровье, ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ему было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

Угловой подъезд панельного, 9-этажного, 6-подъездного жилого дома в Ижевске по ул.Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек.

Следователи СУ СКР по Удмуртии возбудили по факту разрушения жилого дома в Ижевске уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации СКР, основная версия причины обрушения дома в Ижевске - хлопок газа, предположительный эпицентр произошедшего - квартира на третьем этаже.