Обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске привезли в суд

Обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске Александра Копытова привезли в Октябрьский районный суд для определения меры пресечения, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с места событий.
Как сообщалось ранее, в отношении задержанного в Ижевске А.Копытова возбуждено дело по статье об убийстве; у следствия имеются сомнения в его психическом здоровье, ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ему было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.
Угловой подъезд панельного, 9-этажного, 6-подъездного жилого дома в Ижевске по ул.Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек.
Следователи СУ СКР по Удмуртии возбудили по факту разрушения жилого дома в Ижевске уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По информации СКР, основная версия причины обрушения дома в Ижевске - хлопок газа, предположительный эпицентр произошедшего - квартира на третьем этаже.
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