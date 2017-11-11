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Происшествия 11.11.2017 19:00

Обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске привезли в суд

Обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске Александра Копытова привезли в Октябрьский районный суд для определения меры пресечения, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с места событий.

Как сообщалось ранее, в отношении задержанного в Ижевске А.Копытова возбуждено дело по статье об убийстве; у следствия имеются сомнения в его психическом здоровье, ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ему было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

Угловой подъезд панельного, 9-этажного, 6-подъездного жилого дома в Ижевске по ул.Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек.

Следователи СУ СКР по Удмуртии возбудили по факту разрушения жилого дома в Ижевске уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации СКР, основная версия причины обрушения дома в Ижевске - хлопок газа, предположительный эпицентр произошедшего - квартира на третьем этаже.

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Тэги: РОССИЯ, ИЖЕВСК, ОБВИНЯЕМЫЙ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]