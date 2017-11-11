Лидеры Южной Кореи и Китая договорились об усилении сотрудничества в решении северокорейской проблемы

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи во вьетнамском Дананге договорились углубить сотрудничество для разрешения проблемы КНДР, передают в субботу западные СМИ.

По данным изданий, встреча сторон, в ходе которой был обсужден этот вопрос, состоялась на полях саммита АТЭС. В частности, лидеры двух стран заявили о готовности в дальнейшем проводить переговоры, целью которых будет выработка стратегии против Пхеньяна.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп также призвал к сотрудничеству Си Цзиньпина, назвав главу КНР "хорошим человеком, который хотел бы действовать правильно" в отношении Северной Кореи.