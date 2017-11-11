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Дальнее зарубежье 11.11.2017 20:00

Лидеры Южной Кореи и Китая договорились об усилении сотрудничества в решении северокорейской проблемы

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи во вьетнамском Дананге договорились углубить сотрудничество для разрешения проблемы КНДР, передают в субботу западные СМИ.

По данным изданий, встреча сторон, в ходе которой был обсужден этот вопрос, состоялась на полях саммита АТЭС. В частности, лидеры двух стран заявили о готовности в дальнейшем проводить переговоры, целью которых будет выработка стратегии против Пхеньяна.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп также призвал к сотрудничеству Си Цзиньпина, назвав главу КНР "хорошим человеком, который хотел бы действовать правильно" в отношении Северной Кореи.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КИТАЙ, КНДР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]