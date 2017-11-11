Число регулярных авиарейсов из Грузии в зимний сезон увеличено почти на треть

Агентство гражданской авиации Грузии утвердило расписание регулярных полетов авиакомпаний на зимний навигационный сезон - до последней субботы марта 2018 года, в соответствие с которым в неделю в среднем из международных аэропортов страны будут выполняться 318 рейсов, что на 28,7% больше, чем в зимний период прошлого года.

По информации ведомства, авиарейсы будут осуществлять одна грузинская авиакомпания "Georgian Airways" и 35 иностранных авиаперевозчиков, в том числе пять российских: "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", "S7 Airlines", "Уральские авиалинии", а также впервые начавшая в этом году оперировать на грузинском авиарынке "Nordavia-Regional Airlines".

Полеты будут выполняться из международных аэропортов Тбилиси, Батуми и Кутаиси по 43 направлениям, восемь из которых приходится на города РФ - Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов, Минводы, Сочи и Жуковский.

Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года. По итогам технических консультаций авиационных властей двух стран грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова и Кавминвод, а российские - в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Согласно договоренности, существующей между сторонами, частота полетов между Тбилиси и Москвой определена в зимний навигационный сезон по 18 рейсов в неделю с каждой стороны, в летний навигационный сезон - по 21 рейсу. Что касается частоты полетов между другими городами, то в этом случае количество рейсов не ограничено, как это было до прекращения регулярного воздушного сообщения между Грузией и Россией.

Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года осуществлялись только прямые чартерные рейсы между двумя странами.

Аэропорты Грузии в январе-сентябре 2017 года обслужили 3 млн 199,1 тыс. пассажиров, что на 46,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 12,6% больше, чем за весь 2016 год. На долю грузинских авиаперевозчиков пришлось 12% рынка, иностранных компаний - 88%.