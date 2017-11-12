Трамп: Россия может помочь в разрешении северокорейского кризиса, а также в урегулировании ситуации в Сирии и на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия может значительно помочь в разрешении многих кризисов в мире, в том числе на Корейском полуострове, в Сирии и Украине.

"Встретился с президентом России Владимиром Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Была хорошая беседа по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в совместном разрешении опасного северокорейского кризиса. Есть прогресс", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо(...) Я хочу урегулировать (ситуации - ИФ) в Северной Корее, в Сирии, Украине, решить проблему терроризма, и Россия может очень помочь!", - говорится также в сообщении американского лидера.