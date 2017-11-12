Турпоток из России в Дубай вырос в два раза в 2017 году

Дубай с января по сентябрь 2017 года посетило в два раза больше российских туристов, чем за тот же период прошлого года, сообщает в четверг электронная газета Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Турпоток из России в Дубай вырос на 95% (по сравнению с прошлым - ИФ). Абсолютные цифры за девять месяцев (текущего года - ИФ) не приводятся, однако известно, что за январь-август Дубай посетило 263 тыс. россиян. Главная причина роста потока из России - облегчение визового режима", - говорится в сообщении.

С начала 2017 года россияне могут оформлять визы ОАЭ по прибытии на 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Также увеличился объем перевозок на направлении. Авиакомпания FlyDubai объявила об удвоении своих объемов по России. В итоге лоукостер будет совершать 40 рейсов в неделю в 10 городов - Москву, Махачкалу, Уфу, Воронеж, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Самару и Екатеринбург. Авиакомпания отмечает, что рост ее пассажиропотока в России в первой половине 2017 года составил 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми посещаемыми в ОАЭ считаются эмираты Дубай, Рас-эль-Хайму, Фуджейру и Шарджу. Значительно реже туристы едут в Абу-Даби и Аджман.