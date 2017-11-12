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12.11.2017 13:50

Трамп полагается на мнение спецслужб в вопросе расследования "российского вмешательства" в американские выборы

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что доверяет американским спецслужбам в их расследовании "российского вмешательства" в выборный процесс.

"Он (президент России Владимир Путин - ИФ) считает, что Россия не вмешивалась в выборы. Верю ли я этому или нет... я вместе с нашими службами", - сказал он, отметив: "Я верю нашим разведслужбам".

По мнению американского президента, В.Путина оскорбляют обвинения о вмешательстве России в президентские выборы США.

"Я снова спросил его и он сказал, что он совершенно не вмешивался в наши выборы. Он не делал того, что ему приписывают", - сказал Д.Трамп журналистам.

На вопрос одного из журналистов, "верите ли вы В.Путину?", Д.Трамп ответил: "Каждый раз, когда мы видимся, он говорит: "Я не делал этого". И я верю. Я действительно верю, что если он говорит мне это, он имеет это в виду. Я думаю, что его очень оскорбляет это, если вы хотите знать правду".

При этом Д.Трамп заявил, что Россия может значительно помочь в разрешении многих кризисов в мире, в том числе на Корейском полуострове, в Сирии и Украине.

"Когда же все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо (...) Я хочу урегулировать (ситуации - ИФ) в Северной Корее, в Сирии, на Украине, решить проблему терроризма, и Россия может очень помочь!", - написал американский лидер в "Твиттере".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]