Трамп заявил о желании стать другом Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп иронично отозвался о лидере КНДР Ким Чен Ыне, который ранее называл его "старым чудаком".
"Почему Ким Чен Ын задирается и называет меня старым? Ведь я его никогда не называл коротышкой или толстяком. Ладно, я так сильно стараюсь быть его другом, и, может быть, однажды это случится", - написал Д.Трамп на своей страничке в "Твиттере".
Ким Чен Ын назвал "безрассудными репликами старого чудака" недавнее выступление Д.Трампа в Южной Корее.
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