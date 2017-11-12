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12.11.2017 11:55

Трамп заявил о желании стать другом Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп иронично отозвался о лидере КНДР Ким Чен Ыне, который ранее называл его "старым чудаком".

"Почему Ким Чен Ын задирается и называет меня старым? Ведь я его никогда не называл коротышкой или толстяком. Ладно, я так сильно стараюсь быть его другом, и, может быть, однажды это случится", - написал Д.Трамп на своей страничке в "Твиттере".

Ким Чен Ын назвал "безрассудными репликами старого чудака" недавнее выступление Д.Трампа в Южной Корее.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]