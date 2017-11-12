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12.11.2017 15:45

Турецкие дипломаты отрицают попытку "покупки" Гюлена у США

Посольство Турции в США опровергло сообщения о том, что Анкара якобы пыталась использовать незаконные пути для экстрадиции проживающего в США оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, сообщает в воскресенье турецкое издание "Хюрриет".

"Все измышления относительно того, что Турция может прибегнуть для экстрадиции Ф.Гюлена к незаконным средствам, абсолютно лживы, нелепы и безосновательны", - говорится в заявлении, распространенном посольством.

Турецкая дипмиссия в США выступила с этим заявлением после того, как американское издание "Уолл-стрит джорнэл" опубликовало материал, в котором говорилось, что бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн и его сын дважды встречались с турецкими представителями в 2016 году. Согласно данным газеты, во время последней встречи с турецкими официальными лицами в декабре 2016 года Флиннам якобы было предложено $15 млн за похищение Ф.Гюлена.

Адвокат М.Флинна Роббер Келнер также назвал эти сообщения "возмутительными" и "лживыми", отмечает издание.

Официальная Анкара считает, что Ф.Гюлен стоял за попыткой переворота, предпринятой в стране в 2016 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ГЮЛЕН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]