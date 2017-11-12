В Словении проходит второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента проходит в воскресенье в Словении, борьбу ведут нынешний президент страны Борут Пахор и глава администрации общины Камник Марьян Шарец, сообщает телерадиокомпания Словении.

Б.Пахор одержал победу в первом туре голосования, который состоялся 22 октября, но с тех пор, согласно данным опросов общественного мнения, М.Шарец смог уменьшить разрыв.

В соответствии с законами Словении, "выборная тишина" сохранится до 19:00 по местному времени (21:00 мск), когда закроются избирательные участки

В стране открыто 3074 избирательных участка, еще 88 участков работают за рубежом.

К исполнению полномочий новый президент страны должен приступить 23 декабря.