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12.11.2017 16:26

В Словении проходит второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента проходит в воскресенье в Словении, борьбу ведут нынешний президент страны Борут Пахор и глава администрации общины Камник Марьян Шарец, сообщает телерадиокомпания Словении.

Б.Пахор одержал победу в первом туре голосования, который состоялся 22 октября, но с тех пор, согласно данным опросов общественного мнения, М.Шарец смог уменьшить разрыв.

В соответствии с законами Словении, "выборная тишина" сохранится до 19:00 по местному времени (21:00 мск), когда закроются избирательные участки

В стране открыто 3074 избирательных участка, еще 88 участков работают за рубежом.

К исполнению полномочий новый президент страны должен приступить 23 декабря.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЛОВЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]