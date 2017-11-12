AZAL подписал соглашение с Boeing на закупку семи современных самолетов

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и корпорация Boeing подписали соглашение о покупке пяти самолетов B787-8 Dreamliner и двух B747-8F (или B777F).

«Соглашение подписано в воскресенье в рамках крупнейшей международной аэрокосмической выставки Dubai Airshow 2017. Стоимость соглашения оценивается в $1.9 млрд. Доставка самолетов планируется на 2019-2020 гг», - сообщает пресс-служба AZAL.

«Решение разместить заказ на дополнительные самолеты 787 Dreamliner существенно расширит возможности нашей авиакомпании - покупка новых самолетов поможет нам расширить географию полетов и справиться с возрастающим пассажиропотоком», – заявил глава AZAL Джахангир Аскеров.

AZAL обладает одним из самых молодых самолетных парков. Авиакомпания в настоящее время эксплуатирует самолеты Boeing 787 Dreamliner, Boeing 767 и Boeing 757. Со следующего года парк Национального авиаперевозчика Азербайджана начнет пополняться современными воздушными судами Boeing-737 MAX.

AZAL также успешно продолжают эксплуатировать самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

Б.Рустамбеков