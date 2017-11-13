Более 10 человек стали жертвами землетрясения в Ираке и Иране - СМИ

В результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в воскресенье на границе между Ираком и Ираном в обеих странах погибли 13 человек.

Иракские СМИ сообщили о шести погибших, в Иране, как отмечает организация Красного полумесяца, жертвами стали семь человек. Число пострадавших в Ираке оценивается местными властями в 150 человек, Иране получили ранения более 130.

Данные, как отмечают СМИ, носят предварительный характер.