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Дальнее зарубежье 13.11.2017 09:13

Более 10 человек стали жертвами землетрясения в Ираке и Иране - СМИ

В результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в воскресенье на границе между Ираком и Ираном в обеих странах погибли 13 человек.

Иракские СМИ сообщили о шести погибших, в Иране, как отмечает организация Красного полумесяца, жертвами стали семь человек. Число пострадавших в Ираке оценивается местными властями в 150 человек, Иране получили ранения более 130.

Данные, как отмечают СМИ, носят предварительный характер.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН-ИРАК, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]