Российские военные перебросили в Таджикистан на учения около 40 самолетов и вертолетов

Около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа (ЦВО) переброшены из России на три оперативных аэродрома Таджикистана для участия в совместных учениях по антитеррору Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.

"Шесть бомбардировщиков Су-24М, оснащенных прицельно-навигационными комплексами "Гефест", совершили перелет с южноуральского аэродрома Шагол, столько же штурмовиков Су-25СМ - с российской авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизской Республике", - сообщил помощник командующего ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Кроме того, по его словам, вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-24 были перевезены в Душанбе с новосибирской авиабазы Толмачёво тяжёлыми транспортными самолётами Ан-124-100 "Руслан".

"Летчики прикроют с воздуха развертывание войск, нанесут удары по боевым порядкам условных бандгрупп, обеспечит доставку грузов военного назначения и высадку десантов", - сказал представитель ЦВО.

В масштабных учениях, тактические эпизоды которых будут разыграны на пяти полигонах в горной и пустынной местности, примут участие органы военного управления штаба ОДКБ, вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, горнострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы - всего более 5 тыс. солдат и офицеров.