Встреча в Азербайджанском университете языков

10 ноября с.г. руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов посетил Азербайджанский университет языков. Он встретился с коллективом научно-исследовательской лаборатории «Россиеведение» во главе с доктором философских наук, профессором Мамедом Алиевым. Состоялся заинтересованный разговор о перспективах сотрудничества между Лабораторией и Российским информационно-культурным центром в Баку.

Затем состоялась встреча с ректором Азербайджанского университета языков, профессором Кямалом Абдуллаевым.