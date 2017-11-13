В Баку открылась выставка, посвященная XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Фоторепортаж

10 ноября с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось открытие выставки, посвященной XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В нее вошли фотографии, рассказывающие об основных направлениях работы Фестиваля и об участии в нем азербайджанской делегации.

В открытии выставки принял участие ряд участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Перед собравшимися выступили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и актер Азербайджанского государственного Русского драматического театра, участник Фестиваля Теймур Рагимов.