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13.11.2017 09:19

В Баку открылась выставка, посвященная XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Фоторепортаж

10 ноября с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось открытие выставки, посвященной XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В нее вошли фотографии, рассказывающие об основных направлениях работы Фестиваля и об участии в нем азербайджанской делегации.

В открытии выставки принял участие ряд участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Перед собравшимися выступили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и актер Азербайджанского государственного Русского драматического театра, участник Фестиваля Теймур Рагимов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]