Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в конце 2017 года и в начале 2018 года – глава офиса ЕС в Баку

Евросоюз ожидает положительных результатов от встреч глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил представитель ЕС в Баку Кестутис Янкаускас.

«В конце нынешнего и начале следующего года мы ожидаем встречи сопредседателей (МГ ОБСЕ) и министров иностранных дел. Надеемся, что результат будет достигнут»,- заявил К.Янкаускас в интервью Азертадж.

Он отметил, что Евросоюз полностью поддерживает усилия МГ ОБСЕ и ее сопредседателей в рамках урегулирования конфликта. «Мы полностью поддерживаем усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта»,- отметил он.

По словам дипломата, в ЕС «внимательно наблюдали за встречей президентов Азербайджана и Армении в Женеве (16 октября - ИФ)».

Ф.Исазаде