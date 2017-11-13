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Карабахский конфликт 13.11.2017 09:35

Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в конце 2017 года и в начале 2018 года – глава офиса ЕС в Баку

Евросоюз ожидает положительных результатов от встреч глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил представитель ЕС в Баку Кестутис Янкаускас.

«В конце нынешнего и начале следующего года мы ожидаем встречи сопредседателей (МГ ОБСЕ) и министров иностранных дел. Надеемся, что результат будет достигнут»,- заявил К.Янкаускас в интервью Азертадж.

Он отметил, что Евросоюз полностью поддерживает усилия МГ ОБСЕ и ее сопредседателей в рамках урегулирования конфликта. «Мы полностью поддерживаем усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта»,- отметил он.

По словам дипломата, в ЕС «внимательно наблюдали за встречей президентов Азербайджана и Армении в Женеве (16 октября - ИФ)».

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]