Нефть стабильна, Brent держится у $63,5 за баррель

Цены на нефть стабильны с утра в понедельник после роста по итогам пятой недели подряд - самого длительного повышения более чем за год, с октября 2016 года.

Саудовская Аравия усилила меры безопасности на объектах нефтяной инфраструктуры. Данные из США свидетельствуют об усилении активности в нефтегазовой отрасли.

Цена январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 повысилась на 2 цента (0,03%) - до $63,54 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на 6 центов (0,11%) - до $56,80 за баррель.

По итогам сессии 10 ноября котировка фьючерса на Brent снизилась на $0,41 (0,6%), до $63,52 за баррель, WTI - на $0,43 (0,8%), до $56,74 за баррель. За неделю цена Brent увеличилась на 2,3%, WTI - на 2%.

"Геополитические события на Ближнем Востоке сменяют друг друга, но на данный момент напряженности достаточно, чтобы поддерживать беспокойство на рынке. Вероятно, именно этот фактор останавливает обвал цен на нефть, поскольку добыча в США растет", - отметил сырьевой аналитик Fat Prophets Леннокс.

Саудовская Аравия предприняла дополнительные меры для защиты нефтяных месторождений и трубопроводов, сообщает телеканал Al-Alrabiya. План был обнародован после того, как Бахрейн обвинил Иран во взрыве и пожаре на нефтепроводе между Бахрейном и Саудовской Аравией, а Иран отверг все обвинения, пишет агентство Bloomberg.

Министр иностранных дел Бахрейна Халид аль-Халифа в своем Twitter назвал подрыв нефтепровода "опасной эскалацией со стороны Ирана, которая призвана запугать граждан и нанести ущерб мировой нефтяной отрасли". МИД Ирана в ответ заявил, что "бахрейнцам необходимо осознать, что эре лжи и детских упреков пришел конец".

Согласно оценкам Baker Hughes, число эксплуатируемых в США буровых установок увеличилось на прошлой неделе на 9 единиц по сравнению с предыдущей неделей, до 738. В годовом выражении прирост составил 286 установок.