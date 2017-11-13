Казахстанские пограничники задержали гражданина Киргизии, везшего в Россию крупную табачных изделий без сопроводительных документов, сообщила пресс-служба Погранслужбы Комитета нацбезопасности Казахстана.

"Нарядом пункта попуска "Карасу авто" Кордайского пограничного отряда задержан 34-летний гражданин Кыргызстана, который следовал из Кыргызстана в Россию на автомобиле "Мерседес-бенц" с крупной партией табачных изделий", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.

Всего, по информации пресс-службы, в автомобиле находилось 76 мешков сырого насвая общим весом более 2200 кг и 45 коробок сигарет с фильтром - 33 750 пачек. "Вся продукция производства Республики Таджикистан", - уточнили в ведомстве.

Насвай - вид некурительного табачного изделия, употребление которого вызывает никотиновую и психологическую зависимость. В его состав входит табак, известь и куриный помет. По данным медиков, употребление насвая вызывает рак пищеварительного тракта, хронические болезни зубов и десен.

Продажа насвая в Казахстане и России запрещена.