Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9812 RUR   0.0287 GBR   2.2313 TRY   0.4404

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.74 Brent   63.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 17° Завтра 14° 17° 15 Ноя 11° 17° 16 Ноя 10° 17°

СНГ 13.11.2017 09:53

В Казахстане задержали ехавший из Киргизии в Россию "Мерседес" с двумя тоннами насвая

Казахстанские пограничники задержали гражданина Киргизии, везшего в Россию крупную табачных изделий без сопроводительных документов, сообщила пресс-служба Погранслужбы Комитета нацбезопасности Казахстана.

"Нарядом пункта попуска "Карасу авто" Кордайского пограничного отряда задержан 34-летний гражданин Кыргызстана, который следовал из Кыргызстана в Россию на автомобиле "Мерседес-бенц" с крупной партией табачных изделий", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.

Всего, по информации пресс-службы, в автомобиле находилось 76 мешков сырого насвая общим весом более 2200 кг и 45 коробок сигарет с фильтром - 33 750 пачек. "Вся продукция производства Республики Таджикистан", - уточнили в ведомстве.

Насвай - вид некурительного табачного изделия, употребление которого вызывает никотиновую и психологическую зависимость. В его состав входит табак, известь и куриный помет. По данным медиков, употребление насвая вызывает рак пищеварительного тракта, хронические болезни зубов и десен.

Продажа насвая в Казахстане и России запрещена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НАСВАЙ, КОНТРАБАНДА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]