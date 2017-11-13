Манат подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 ноября установил на уровне 1,7002 манат/$1 (10 ноября - 1,7003 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 13 ноября ЦБА установил на уровне 1,9812 манат/1EUR (10 ноября - 1,9798 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 ноября сохранил на уровне 0,0287 манат/1 RUB.

Н.Аббасова