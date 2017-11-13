Украинский премьер планирует визит в Грузию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшее время намерен посетить с официальным визитом в Грузию.

"В ранге премьера впервые приеду в Грузию", - заявил он в воскресенье в интервью грузинской телекомпании "Имеди", отметив, что данный визит состоится скоро.

В марте на встрече в Киеве премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пригласил украинского коллегу посетить с визитом Тбилиси. Г.Квирикашвили пригласил В.Гройсмана принять участие в форуме, посвященному новому "Шелковому пути", который пройдет в Тбилиси в ноябре.

Говоря о возможности экстрадиции в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили, В.Гройсман заявил, в этом вопросе все должно быть в рамках закона.

"Насколько я знаю, Грузия обратилась с такой просьбой. Украина сделает все, что подразумевается законом. О конкретных решениях не могу ничего сказать. Существуют обязательные процедуры. Главное чтобы все было в рамках закона", - заявил В.Гройман.

Комментируя последние акции протеста в Киеве с участием партии "Рух новых сил" М.Саакашвили, включая палаточный городок у здания Верховной рады, В.Гройсман отметил, что считает это очередной попыткой М.Саакашвили привлечь к себе внимание.

Вспоминая недавние события, когда М.Саакашвили прорывался из Польши на Украину через границу, В.Гройсман заявил, что "украинцы дали этим действиям очень негативную оценку".

"Если хотите спросить меня о Михаиле Саакашвили, которого я достаточно хорошо знаю много лет, то я могу сказать, что мы на него возлагали большие надежды. Мы думали, что человек, у которого достаточно хорошая биография, проведет нам мастер-класс, проявит свои организационные и реформаторские возможности. И я очень хотел это увидеть. Тогда я был председателем парламента. Но этого не произошло", - отметил глава правительства Украины.

По его словам, эффективность М.Саакашвили на посту председателя Одесской областной госадминистрации, "к сожалению, была очень, очень низкой". "Не знаю. Возможно, он потерял определенные навыки. Не был готов принимать решения. Сложно давать оценку, но его эффективность за полтора года я лично не увидел и остался разочарованным", - добавил В.Гройсман.