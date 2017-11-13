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Финансы 13.11.2017 09:59

Доллар слабо поднимается к евро, фунт дешевеет на слухах об отставке Мэй

Доллар в понедельник слабо повышается в парах с евро и иеной на заявлениях главы Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрика Харкера.

Фунт стерлингов дешевеет по отношению к большинству мировых валют из-за сообщений в британских СМИ о том, что ряд парламентариев хотят скорой отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Евро к 8:50 мск 13 ноября стоил $1,1655 по сравнению с $1,1665 на завершение прошлой недели в Нью-Йорке.

Курс доллара поднялся к иене на 0,1% - до 113,57 иены/$1.

П.Харкер сообщил, что уже наметил еще одно повышение базовой процентной ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в 2017 году и готов поддержать поднятие ставки трижды в 2018 году в случае усиления темпов инфляции.

После выступления П.Харкера большинство валют развивающихся стран Азии снижаются, южнокорейская вона входит в число лидеров падения в регионе.

Фунт стерлингов упал на 0,5% к доллару, до $1,3128, а также подешевел на 0,4% к евро, иене и швейцарскому франку.

Сорок депутатов британского парламента подписались под письмом о недоверии премьер-министру Терезе Мэй, сообщила в воскресенье The Times.

Перед этим переговорщики со стороны Евросоюза пригрозили заблокировать переговоры о торговле до марта, если Великобритания откажется согласовать закон о выходе из состава ЕС (Brexit). До этого ожидалось, что переговоры должны завершиться в декабре.

Сейчас Т.Мэй переживает трудные времена и вынуждена бороться на трех фронтах. Ранее два министра ее кабинета вынуждены были уйти в отставку. Еще двое, Дэмиен Грин и Борис Джонсон, испытывают серьезное давление и могут покинуть свои посты.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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