Группа боевиков сдалась властям в сирийской провинции Алеппо

Более 20 боевиков сдались властям Сирии на севере провинции Алеппо, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон Александр Потянихин.

"Мы находимся в месте перехода в населенном пункте Таха, где организован вывод боевиков, участников незаконных вооруженных формирований в количестве 25 человек для дальнейшего рассмотрения их непосредственного участия в боевых действиях и амнистирования", - сказал А.Потяхин журналистам в понедельник.

По его словам, бывших боевиков выводили под конвоем сирийских солдат и военной полиции. Стремительное наступление правительственных войск Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России вызвало у террористов панику и массовое бегство.

Бывших членов бандформирований вывели через блокпост, досмотрели и на автобусах отправили в город Алеппо. Достоверность их объяснений будут устанавливать сотрудники сирийских спецслужб.