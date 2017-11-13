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Дальнее зарубежье 13.11.2017 10:31

Группа боевиков сдалась властям в сирийской провинции Алеппо

Более 20 боевиков сдались властям Сирии на севере провинции Алеппо, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон Александр Потянихин.

"Мы находимся в месте перехода в населенном пункте Таха, где организован вывод боевиков, участников незаконных вооруженных формирований в количестве 25 человек для дальнейшего рассмотрения их непосредственного участия в боевых действиях и амнистирования", - сказал А.Потяхин журналистам в понедельник.

По его словам, бывших боевиков выводили под конвоем сирийских солдат и военной полиции. Стремительное наступление правительственных войск Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России вызвало у террористов панику и массовое бегство.

Бывших членов бандформирований вывели через блокпост, досмотрели и на автобусах отправили в город Алеппо. Достоверность их объяснений будут устанавливать сотрудники сирийских спецслужб.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, БОЕВИКИ, СДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]