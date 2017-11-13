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Внешняя политика 13.11.2017 10:08

ЕС ждет начала переговоров по либерализации визового режима с Азербайджаном – посол в Баку

Евросоюз ожидает начала переговоров по либерализации визового режима с Азербайджаном, заявил представитель ЕС в Баку Кестутис Янкаускас.

«С нетерпением ожидаем начала переговоров по либерализации визового режима. В первую очередь, мы должны быть уверены в том, что добились достаточного процесса в применении облегченных виз»,- заявил К.Янкаускас в интервью государственному информагентству "Азертадж".

Дипломат также отметил, что в переговорах по новому соглашению по стратегическому партнерству Азербайджан-ЕС наблюдается прогресс.

«Могу отметить прогрессивное развитие по переговорам. Очередной этап переговоров в политической сфере состоится в конце этого месяца. Связанные с этим обсуждения также состоятся на предстоящем 24 ноября в Брюсселе Саммите Восточного партнерства»,- сказал К.Янкаускас.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ВИЗА, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]