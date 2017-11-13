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Регион 13.11.2017 10:09

Число жертв землетрясения в Иране превысило 200 человек - СМИ

Сильное землетрясение, произошедшее на границе Ирана с Ираком, привело к гибели не менее 211 человек, сообщает в понедельник иранское государственное телевидение.

Кроме того, около 1,7 тыс. человек получили ранения.

Подавляющее большинство погибших - на иранской территории.

Сильнее всего пострадала иранская провинция Карманшах, там объявлен трехдневный траур.

В результате землетрясения нарушена подача электроэнергии в ряд районов Ирана. В некоторых иранских городах, расположенных на границе с Ираком, не работает телефонная связь и Интернет.

Руководство страны обещает в срочном порядке оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Президент Ирана Хасан Рухани поручил министру внутренних дел страны Абдолрезу Рахмани Фазли регулярно докладывать о ходе поисково-спасательных операций.

В свою очередь руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал военных оказывать помощь в операциях по спасению людей. Он также заявил, что необходимо использовать "все средства и ресурсы" страны во избежание дальнейшего роста числа жертв.

Как сообщалось, магнитуда подземных толчков, по данным американских сейсмологов, составила 7,3.

СМИ отмечают, что незначительные подземные толчки ощущались также в Турции, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Катаре.

Иран находится в сейсмически активном регионе. Одно из самых разрушительных землетрясений произошло в этой стране в 1990 году, тогда погибли почти 40 тыс. человек.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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