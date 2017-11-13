АИФ создает модуль гарантий в ABMUS

ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) планирует усовершенствовать Автоматизированную программу главного бухгалтерского учета (ABMUS).

В частности, АИФ отбирает подрядчика для создания модуля гарантий в ABMUS.

Предложения по отбору принимаются до 7 декабря, процедура вскрытия предложений состоится 8 декабря.

По условиям, модуль гарантий в ABMUS должен быть создан в течение 30 дней после подписания контракта с подрядчиком.

Госпошлина за участие составляет 50 манатов.

А.Азизов