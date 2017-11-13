Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9812 RUR   0.0287 GBR   2.2313 TRY   0.4404

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.74 Brent   63.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 17° Завтра 14° 17° 15 Ноя 11° 17° 16 Ноя 10° 17°

Инфраструктура и тендеры 13.11.2017 10:18

АИФ создает модуль гарантий в ABMUS

ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) планирует усовершенствовать Автоматизированную программу главного бухгалтерского учета (ABMUS).

В частности, АИФ отбирает подрядчика для создания модуля гарантий в ABMUS.

Предложения по отбору принимаются до 7 декабря, процедура вскрытия предложений состоится 8 декабря.

По условиям, модуль гарантий в ABMUS должен быть создан в течение 30 дней после подписания контракта с подрядчиком.

Госпошлина за участие составляет 50 манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АИФ, БУХУЧЕТ, МОДУЛЬ


Похожие новости


АИФ внедрит автоматизированную банковскую систему бухучета

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]