АИФ создает модуль гарантий в ABMUS

ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) планирует усовершенствовать Автоматизированную программу главного бухгалтерского учета (ABMUS).
В частности, АИФ отбирает подрядчика для создания модуля гарантий в ABMUS.
Предложения по отбору принимаются до 7 декабря, процедура вскрытия предложений состоится 8 декабря.
По условиям, модуль гарантий в ABMUS должен быть создан в течение 30 дней после подписания контракта с подрядчиком.
Госпошлина за участие составляет 50 манатов.
А.Азизов
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