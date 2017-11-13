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ТЭК 13.11.2017 10:22

Azpetrol в 2018г продолжит расширение сети АЗС в регионах Азербайджана – глава компании

Компания "Azpetrol" планирует в 2018 году продолжить работы по расширению собственной сети автозаправочных станций (АЗС) в Азербайджане, заявил генеральный директор компании Джейхун Мамедов в интервью журналу Caspian Energy.

«В настоящее время компания эксплуатирует 83 бензозаправочных и 5 газозаправочных станций, охватывая основные экономические зоны Азербайджана. Сейчас ведется активная подготовка к сдаче в эксплуатацию второй бензозаправочной станции в Сиазаньском районе. В 2018 году работы будут полностью завершены», - отметил Д.Мамедов.

По его словам, на долю АЗС "Azpetrol" приходится порядка 9% от общего числа АЗС в Азербайджане стране. При этом компания контролирует более 50% рынка продажи горючего в стране.

«Мы намерены и далее совершенствовать деятельность компании, охватить всецело регионы республики, открыть новые рабочие места, расширить сферы предоставляемых услуг и применять передовые технологии. Вместе с тем, не хотелось бы исключать дальнейшее развитие и за пределами республики в обозримом будущем», - подчеркнул Д.Мамедов.

По его словам, в Азербайджане одной из приоритетных задач компании является снабжение топливом и создание рабочих мест в самых дальних районах страны. Особое место уделяется территориям близким к оккупированным. «Мы строим там АЗС не для получения прибыли, а для поддержки проживающего там населения новыми рабочими местами и снабжения их топливом», - сказал Д.Мамедов.

Он также отметил, что Azpetrol готов обеспечить потребности владельцев электрокаров и планирует оснастить постами для зарядки этих автомобилей новые автозаправочные станции.

Azpetrol действует с 1997 года и в настоящее время обладает самой широкой сетью АЗС в Азербайджане.

Н.Аббасова

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Тэги: AZPETROL, АЗС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]