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Происшествия 13.11.2017 10:40

Алиев соболезнует Рухани в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Иране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.

"Нас глубоко опечалила новость о многочисленных жертвах в результате землетрясения на западе Ирана", - отмечается в тексте соболезнования.

И.Алиев выразил также соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и устранения последствий природного бедствия.

Как сообщалось ранее, сильное землетрясение, произошедшее на границе Ирана с Ираком, привело к гибели не менее 211 человек.

Кроме того, около 1,7 тыс. человек получили ранения.

Подавляющее большинство погибших - на иранской территории.

Как сообщалось, магнитуда подземных толчков, по данным американских сейсмологов, составила 7,3.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, РУХАНИ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]