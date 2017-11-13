Алиев соболезнует Рухани в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Иране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.

"Нас глубоко опечалила новость о многочисленных жертвах в результате землетрясения на западе Ирана", - отмечается в тексте соболезнования.

И.Алиев выразил также соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и устранения последствий природного бедствия.

Как сообщалось ранее, сильное землетрясение, произошедшее на границе Ирана с Ираком, привело к гибели не менее 211 человек.

Кроме того, около 1,7 тыс. человек получили ранения.

Подавляющее большинство погибших - на иранской территории.

Как сообщалось, магнитуда подземных толчков, по данным американских сейсмологов, составила 7,3.

А.Азизов