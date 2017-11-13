Алиев соболезнует Рухани в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Иране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.
"Нас глубоко опечалила новость о многочисленных жертвах в результате землетрясения на западе Ирана", - отмечается в тексте соболезнования.
И.Алиев выразил также соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и устранения последствий природного бедствия.
Как сообщалось ранее, сильное землетрясение, произошедшее на границе Ирана с Ираком, привело к гибели не менее 211 человек.
Кроме того, около 1,7 тыс. человек получили ранения.
Подавляющее большинство погибших - на иранской территории.
Как сообщалось, магнитуда подземных толчков, по данным американских сейсмологов, составила 7,3.
А.Азизов
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