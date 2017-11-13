Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-октябре сократилась на 7%

Объем прокачки азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-октябре 2017 года составил 22 млн 595,463 тыс. тонн, что на 7,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР).

"В октябре 2017 года по данному нефтепроводу прокачано 2 млн 268,672 тыс. тонн нефти. В целом с момента ввода трубопровода в эксплуатацию (4 июня 2006 года – ИФ) по 1 ноября 2017 года объем прокачки составил 344 млн 133,525 тыс. тонн нефти», - сообщили в SOCAR.

Помимо этого, по нефтепроводу БТД в октябре 2017 года транспортировано 545,988 тыс. тонн туркменской нефти.

По уточненным данным, в январе-октябре 2017 года из нефтяного терминала Джейхан отгружено 21 млн 36,31 тыс. тонн азербайджанской нефти, в том числе в октябре – 1 млн 895,356 тыс. тонн. В целом с момента ввода нефтепровода БТД в эксплуатацию из терминала Джейхан отгружено 340 млн 870,909 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Как сообщалось, правительство Азербайджана прогнозирует транспортировку по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в 2017 году 30,9 млн тонн против 33,9 млн тонн в 2016 году.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане – 443 км, Грузии – 249 км, Турции – 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова