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Это интересно 13.11.2017 10:58

Alibaba установила новый рекорд продаж в День одиноких людей, продажи превысили $25 млрд

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group Holdings Ltd. установил рекорд продаж в День одиноких людей (или День холостяка), который отмечается в КНР 11 ноября.

Объем товаров, проданных на платформах Alibaba в этот день, достиг $25,3 млрд, что на 39% выше показателя, зафиксированного годом ранее, говорится в блоге компании.

Рекорд продаж 2016 года ($17,8 млрд) был побит уже через 13 часов после старта распродаж.

Аналитическая компания SunTrust Robinson Humphrey прогнозировала, что продажи на площадках Alibaba, самой известной из которых является Aliexpress, в День одиноких людей в этом году составят порядка $23,34-24,39 млрд.

В дне распродаж приняли участие более 140 тысяч брендов, из которых 60 тысяч - международные.

Покупки совершали жители 225 стран, причем 90% покупок были оплачены через систему Alipay. В моменты пиковых нагрузок она обрабатывала до 256 тысяч транзакций в секунду. Тем временем, система Alibaba Cloud в обрабатывала до 325 тысяч заказов в секунду.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались смартфоны и бытовые приборы. Среди самых дорогих покупок - гоночная яхта Aston Martin, приобретенная за 17 млн юаней ($2,56 млн).

День одиноких людей (или День холостяка) - не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии "Жэньминь Жибао", студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана неслучайно - по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" - так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.

Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года. Несмотря на то, что за ней эту традицию подхватили компании-конкуренты, включая JD.com, распродажи в День одиноких людей ассоциируются именно с Alibaba.

Компания устроила в Шанхае торжество по случаю дня распродаж, которое посетили звезды, в том числе, Николь Кидман, Фарелл Уильямс и Мария Шарапова.

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Тэги: КИТАЙ, ALIBABA, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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