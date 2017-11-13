Alibaba установила новый рекорд продаж в День одиноких людей, продажи превысили $25 млрд

Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group Holdings Ltd. установил рекорд продаж в День одиноких людей (или День холостяка), который отмечается в КНР 11 ноября.
Объем товаров, проданных на платформах Alibaba в этот день, достиг $25,3 млрд, что на 39% выше показателя, зафиксированного годом ранее, говорится в блоге компании.
Рекорд продаж 2016 года ($17,8 млрд) был побит уже через 13 часов после старта распродаж.
Аналитическая компания SunTrust Robinson Humphrey прогнозировала, что продажи на площадках Alibaba, самой известной из которых является Aliexpress, в День одиноких людей в этом году составят порядка $23,34-24,39 млрд.
В дне распродаж приняли участие более 140 тысяч брендов, из которых 60 тысяч - международные.
Покупки совершали жители 225 стран, причем 90% покупок были оплачены через систему Alipay. В моменты пиковых нагрузок она обрабатывала до 256 тысяч транзакций в секунду. Тем временем, система Alibaba Cloud в обрабатывала до 325 тысяч заказов в секунду.
Наибольшим спросом у покупателей пользовались смартфоны и бытовые приборы. Среди самых дорогих покупок - гоночная яхта Aston Martin, приобретенная за 17 млн юаней ($2,56 млн).
День одиноких людей (или День холостяка) - не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии "Жэньминь Жибао", студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана неслучайно - по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" - так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.
Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года. Несмотря на то, что за ней эту традицию подхватили компании-конкуренты, включая JD.com, распродажи в День одиноких людей ассоциируются именно с Alibaba.
Компания устроила в Шанхае торжество по случаю дня распродаж, которое посетили звезды, в том числе, Николь Кидман, Фарелл Уильямс и Мария Шарапова.
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