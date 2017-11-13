Грузинский премьер объявил о ликвидации четырех министерств и кадровых перестановках в правительстве

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в понедельник сообщил журналистам о структурных и кадровых изменениях в правительстве, согласно которым произойдет слияние ряда министерств.

Упраздняются министерства энергетики, охраны окружающей среды и природных ресурсов, спорта и молодежи, пробации и исполнения наказаний. Они войдут в структуру министерств экономики, сельского хозяйства, культуры и юстиции.

Премьер-министр сообщил и о кадровых изменениях в правительстве. Пост министра внутренних дел займет уже бывший министр экономики Георгий Гахария, он займет и пост вице-премьера, а министерство экономики возглавит вице-премьер, бывший министр финансов Дмитриий Кумсишвили. На пост министра финансов премьер представил кандидатуру бывшего генерального директора АО "Грузинской железной дороги" Мамуки Бахтадзе, а на пост министра образования и науки - проректор Тбилисского государственного университета Михаила Чхенкели.

По словам Г.Квирикашвили, кандидатура Г.Гахария на должность главы МВД была выбрана с учетом его большого опыта в вопросах управления.

Также премьер сообщил об отделении от МВД Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и его слиянии с действующим при правительстве Советом безопасности и по управлению кризисами.

Г.Квирикашвили отметил, в результате этого слияния будет создана отдельная структура - Центр по управлению чрезвычайными ситуациями, которую возглавит покидающий пост главы МВД Г.Мгебришвили.

Он сообщил, что эта структура будет подчиняться напрямую премьеру.

Премьер также сообщил, что "в парламент будет представлено изменение, согласно которому к Службе государственной безопасности присоединяется Служба внешней разведки".

По его словам, "внешняя разведка является частью безопасности страны и этим изменением происходит создание логической цепи".

"Мы на ближайшем заседании правительства утвердим этот важный пакет (реформ в правительстве - ИФ), после чего он будет представлен на рассмотрение парламента. Я хочу попросить парламент поддержать эти реформы, чтобы этот процесс завершить до конца текущего года", - сказал Г.Квирикашвили.

Он отметил, что после завершения законодательного процесса парламент должен будет объявить правительству вотум доверия.