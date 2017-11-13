Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) подозревает, что российские спецслужбы могут использовать продукты "Лаборатории Касперского" для шпионажа, пишет в понедельник газета "Файнэншл таймс".

Высокопоставленный сотрудник британского правительства сообщил газете, что GCHQ обеспокоен распространением ПО "Лаборатории Касперского" на территории Великобритании.

Бесплатно антивирусы "Касперского" распространяет среди своих клиентов британский банк Barclays. Сотрудники GCHQ опасаются, что широкое распространение продуктов "Касперского", в частности, этим банком, может привести к раскрытию данных сотрудников британских министерств или военных, являющихся клиентами банка.

При этом свидетельств того, что ПО "Касперского" стало причиной утечки каких-либо данных клиентов Barclays, нет, отмечает газета.

По данным издания, Barclays намерена прекратить сотрудничество с "Лабораторией Касперского", продукты которой банк распространяет среди своих клиентов с 2008 года. Представители банка рассказали, что они хотят прекратить сотрудничество с "Касперским" исключительно по коммерческим причинам, и это решение никак не связано с обеспокоенностью, которую "Касперский" вызывает у GCHQ. Кроме того, сотрудники Barclays и GCHQ заявили, что между обеими структурами никогда не проводилось обсуждение вопросов, связанных с "Лабораторией Касперского".

В "Лаборатории Касперского" заявили, что продолжают сотрудничество с Barclays, отмечает "Файнэншл таймс".

"Лаборатория Касперского" продолжает работу с Barclays для обеспечения Интернет-безопасности его клиентов. Barclays своей работой в сфере глобальных исследований сделал многое для того, чтобы повысить информированность общественности по вопросам кибербезопасности, и мы надеемся продолжить наше сотрудничество, чтобы сохранить безопасность клиентов банка", - заявил главный управляющий компании по Великобритании и Ирландии Адам Маскатия.

Опасения, связанные с "Лабораторией Касперского", ранее неоднократно выражали в США. В сентябре министерство внутренней безопасности США запретило государственным учреждениям страны пользоваться программным обеспечением "Лаборатории Касперского" из-за опасений, что эта компания "может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем". Компания отвергает связи с каким-либо правительством.