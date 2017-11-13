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Регион 13.11.2017 11:45

Землетрясение в Иране и Ираке ощутили и в Армении

Землетрясение магнитудой 7,2 на границе Ирана и Ирака ощущалось также в Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Согласно сообщению, в южной и центральной частях Армении землетрясение ощущалось силой в три балла по шкале МСК-64.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ИРАК, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]