Землетрясение в Иране и Ираке ощутили и в Армении

Землетрясение магнитудой 7,2 на границе Ирана и Ирака ощущалось также в Армении, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Согласно сообщению, в южной и центральной частях Армении землетрясение ощущалось силой в три балла по шкале МСК-64.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.