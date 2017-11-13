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Дальнее зарубежье 13.11.2017 12:03

Филиппинские демонстранты сожгли объемное изображение Трампа

Участники демонстраций в столице Филиппин Маниле сожгли четырехметровое объемное изображение прибывшего в страну президента США Дональда Трампа, сообщил в понедельник американские телеканал Си-Эн-Эн.

По словам одного из организаторов демонстраций Ренато Райз, сожженное изображение американского президента олицетворяло "фашизм, войну и грабеж".

По данным Си-Эн-Эн, утром в понедельник число участников демонстраций составило около 2,5 тыс. человек.

При этом корреспонденты телеканала в Маниле сообщили, что около 8:30 утра по Москве участники демонстраций начали расходиться.

В свою очередь австралийский телеканал "Скай ньюз" сообщил, что в ходе демонстраций в Маниле пострадали не менее 16 человек - 10 участников акций и шесть сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что филиппинский спецназ применил водометы для разгона демонстрантов, которые пытались прорваться к посольству США в Маниле с плакатами, на которых говорилось "Покончим с американским империализмом" и "Трампа здесь не ждут".

Президент США Д.Трамп прибыл на Филиппины в воскресенье для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Остановка на Филиппинах будет последней в турне Д.Трампа по Азии, в рамках которого он посетил несколько стран региона.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, США, ТРАМП, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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