Правительство Азербайджана увеличит в 2018г расходы на соцобеспечение беженцев и вынужденных переселенцев в 1,5 раза

Правительство Азербайджана в 2018 году планирует увеличить на 49,5% - до 487 млн манатов расходы на социальное обеспечение беженцев и вынужденных переселенцев, заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов.
"В 2018 году на социальное обеспечение беженцев будет направлено 487 млн. манатов. По сравнению с 2017 годом это на 49,5% или 161 млн. манат больше", - сказал А.Байрамов в понедельник при обсуждении парламентскими комитетами проекта госбюджета на следующий год.
По его словам, данные средства будут направлены, в том числе на социальные выплаты данной категории граждан, а также на строительство жилья для беженцев и вынужденных переселенцев.
Б.Рустамбеков
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