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Социум 13.11.2017 11:39

Правительство Азербайджана увеличит в 2018г расходы на соцобеспечение беженцев и вынужденных переселенцев в 1,5 раза

Правительство Азербайджана в 2018 году планирует увеличить на 49,5% - до 487 млн манатов расходы на социальное обеспечение беженцев и вынужденных переселенцев, заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов.

"В 2018 году на социальное обеспечение беженцев будет направлено 487 млн. манатов. По сравнению с 2017 годом это на 49,5% или 161 млн. манат больше", - сказал А.Байрамов в понедельник при обсуждении парламентскими комитетами проекта госбюджета на следующий год.

По его словам, данные средства будут направлены, в том числе на социальные выплаты данной категории граждан, а также на строительство жилья для беженцев и вынужденных переселенцев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БЕЖЕНЦЫ, СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]