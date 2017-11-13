33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер

Вице-спикер парламента Азербайджана Бахар Мурадова считает хорошей тенденцией увеличение числа городов и районов, чьи расходы полностью покрываются за счет местных доходов.
"В госбюджете Азербайджана на 2018 год не предусмотрены дотации для 33 городов и районов. Это очень хорошая тенденция", - сказала Б.Мурадова в понедельник при обсуждении парламентскими комитетами проекта госбюджета на следующий год.
Согласно бюджетным материалам, в 2018 году расходы местных бюджетов предусмотрены на уровне 724,1 млн манатов, что на 0,4% больше показателя 2017 года. Доходы местных бюджетных на следующий год оцениваются в 650,7 млн манатов, дотации составят 73,4 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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