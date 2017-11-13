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Дальнее зарубежье 13.11.2017 17:01

Более 20 стран ЕС подписали заявление об углублении сотрудничества в обороне

Представители 23 стран, входящих в Евросоюз, в понедельник подписали в Брюсселе совместное заявление о постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO) в сфере обороны и безопасности, сообщается на сайте Европейского совета.

Документ подписали Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Испания и Швеция.

PESCO предусматривает возможность для стран ЕС более плотного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Эта структура позволит странам совместно развивать оборонный потенциал, инвестировать в совместные проекты, а также повышать операционную готовность своих вооруженных сил.

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Тэги: ЕС, БЕЗОПАСНОСТЬ, АРМИЯ, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]