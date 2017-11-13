Более 20 стран ЕС подписали заявление об углублении сотрудничества в обороне

Представители 23 стран, входящих в Евросоюз, в понедельник подписали в Брюсселе совместное заявление о постоянном структурированном сотрудничестве (PESCO) в сфере обороны и безопасности, сообщается на сайте Европейского совета.
Документ подписали Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Испания и Швеция.
PESCO предусматривает возможность для стран ЕС более плотного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Эта структура позволит странам совместно развивать оборонный потенциал, инвестировать в совместные проекты, а также повышать операционную готовность своих вооруженных сил.
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