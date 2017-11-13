Глава МЧС Азербайджана принимает участие в авиационной выставке в ОАЭ

Глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров принимает участие в работе авиационной выставке «Dubai Airshow 2017» в ОАЭ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Dubai Airshow 2017» считается самой большой авиационной выставкой. На ней представлены 1,2 тыс. экспонатов из 60 стран мира, в том числе более 160 современных самолетов", - отмечается в сообщении.

На «Dubai Airshow 2017» представлены павильоны авиации гражданского, военного и общего назначения, космической техники, безопасности в самолетах, грузоперевозок, военной техники, технологий в авиационной промышленности и другие.

Ф.Исазаде