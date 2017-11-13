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Транспорт и связь 13.11.2017 16:44

Глава МЧС Азербайджана принимает участие в авиационной выставке в ОАЭ

Глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров принимает участие в работе авиационной выставке «Dubai Airshow 2017» в ОАЭ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Dubai Airshow 2017» считается самой большой авиационной выставкой. На ней представлены 1,2 тыс. экспонатов из 60 стран мира, в том числе более 160 современных самолетов", - отмечается в сообщении.

На «Dubai Airshow 2017» представлены павильоны авиации гражданского, военного и общего назначения, космической техники, безопасности в самолетах, грузоперевозок, военной техники, технологий в авиационной промышленности и другие.

Ф.Исазаде

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Тэги: МЧС, АВИАЦИЯ, ВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]