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Финансы 13.11.2017 16:47

Биткойн растет на 10%, восстановился до $6500

Курс биткойна восстанавливается в ходе торгов в понедельник после падения в минувшие выходные, пишет MarketWatch со ссылкой на данные сайта CoinDesk.com.

В ходе сессии курс криптовалюты поднимается на 11%, до $6539. На выходных биткойн падал почти до $5500, при этом на прошлой неделе был зафиксирован рекорд стоимости на уровне порядка $7800.

Аналитики объясняют падение биткойна на выходных тем, что инвесторы начали продавать "классический" биткойн и покупать вместо него Bitcoin Cash, ставший независимой валютой в августе.

Кроме того, негативным фактором стало решение разработчиков криптовалюты пока не переходить на протокол SegWit2x, который увеличил бы скорость осуществления транзакций. Ранее ожидалось, что этот протокол будет введен на прошлой неделе.

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Тэги: МИР, БИТКОЙН, КУРС, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]