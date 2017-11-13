Биткойн растет на 10%, восстановился до $6500

Курс биткойна восстанавливается в ходе торгов в понедельник после падения в минувшие выходные, пишет MarketWatch со ссылкой на данные сайта CoinDesk.com.

В ходе сессии курс криптовалюты поднимается на 11%, до $6539. На выходных биткойн падал почти до $5500, при этом на прошлой неделе был зафиксирован рекорд стоимости на уровне порядка $7800.

Аналитики объясняют падение биткойна на выходных тем, что инвесторы начали продавать "классический" биткойн и покупать вместо него Bitcoin Cash, ставший независимой валютой в августе.

Кроме того, негативным фактором стало решение разработчиков криптовалюты пока не переходить на протокол SegWit2x, который увеличил бы скорость осуществления транзакций. Ранее ожидалось, что этот протокол будет введен на прошлой неделе.